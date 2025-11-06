Річ у тім, що у Росії немає для цього ресурсів. Це 24 Каналу пояснив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

Дивіться також Ядерна ракета США: що таке Minuteman і як США відпрацювали удар на тлі російських погроз

"Не буде ніякої ядерної гонки роззброєнь. У Росії немає для цього ресурсів. Китай та США мають носії, досить великі бюджети. Вони можуть переоснащувати свої ядерні сили. Росія не буде у це грати", – заявив він.

Що з ядерною зброєю Росії?

Як зазначив Михайло Подоляк, те, що Володимир Путін постійно говорить про "Орешники" і так далі, означає, що вони у ситуації великої тотальної кризи. У них є відповідна конвенційна зброя. На жаль, за допомогою постачання комплектуючих з Китаю виготовляють "Іскандери", "Калібри" і так далі.

Вони просто за шаблоном працюють над цією конвенційною зброєю, отримуючи комплектуючі з інших країн. Технологічно вони є відсталими. Що стосується ядерних сил Росії, то усе в занепаді. У них там нічого немає. Тому вони про це багато говорять, проводять теоретичні іспити, тренують "ядерну тріаду",

– підкреслив посадовець.

Путін розповідає про тренування комплексу "Сармат", апарату "Посейдон", ракет "Буревісник". Однак усе зовсім не так, як подає Росія. Тих результатів, про які заявляє Кремль, не буде.

Трамп говорить про програму скорочення запасів. Сьогодні найбільші запаси у Китаю та США. Але, на думку радника голови ОПУ, навряд чи вони будуть йти на денуклеаризацію.

Ядерні випробування: останні новини