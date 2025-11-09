Соответствующее заявление во время интервью российским пропагандистом Павлом Зарубиным сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает 24 Канал со ссылкой на ТАСС.

Актуально США хотят сравняться с Китаем и Россией: Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний

Как в России расценивают подготовку к тестированию ядерного оружия?

Спикера Кремля спросили, посылала ли Москва "сигнал" Вашингтону после слов американского президента Дональда Трампа о подготовке к ядерным испытаниям.

На это Песков ответил, что в Кремле услышали заявление президента США, в котором тот утверждал, что Россия и Китай проводят испытания ядерного оружия, и что Соединенные Штаты планируют сделать то же самое.

По словам представителя Кремля, после этого Владимир Путин поручил Совету безопасности России разобраться в вопросе в межведомственном формате и сделать выводы о целесообразности или нецелесообразности начала подготовки к проведению ядерных испытаний...

Как утверждает Песков, пока речь не идет о каких-либо конкретных действиях или приказах.

Сначала надо понять, нужно ли нам это вообще. Такие решения должны быть максимально взвешенными и обоснованными. Именно этим сейчас занимаются наши специалисты,

– добавил представитель Кремля.

Кроме того, во время интервью он также назвал "поверхностными" предположения американских экспертов о том, что Россия якобы проводила ядерные испытания во время тестирования ракет "Буревестник" и "Посейдон".

Американским специалистам не стоит делать подобные ошибки в своих выводах. Речь идет не о ядерном взрыве, а о средствах доставки, которые используют атомные энергетические установки,

– сказал Песков.

Интересно! 4 ноября российский диктатор Владимир Путин сделал ряд дерзких заявлений, комментируя испытания новых видов вооружения и восхваляя российские ракетные комплексы. В частности, он заявил, что ракета "Буревестник" якобы превосходит все известные системы по дальности.

Существует ли угроза ядерных гонок США, России и Китая?