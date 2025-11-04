Деталі гучних путінських слів передає 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.
Актуально Путін марить Покровськом: чому Кремлю вкрай потрібне місто та як можна зіпсувати його плани
Як очільник Кремля знову брязкає зброєю?
Президент Росії Володимир Путін заявив, що крилата ракета "Буревестник" нібито перевершила всі відомі у світі ракетні системи за дальністю польоту.
За словами очільника Кремля, розробка ракет "Буревестник" і підводного безпілотника "Посейдон" має "історичне значення для всього XXI століття".
Президент країни-агресорки зухвало зазначив, що в цих проєктах використовуються виключно російські матеріали, а напрацювання, отримані під час їх створення, планують застосувати у майбутніх космічних програмах, зокрема при розробці перспективної місячної станції.
Під час свого виступу Путін також повідомив, що цього року Росія поставить міжконтинентальні ракети "Сармат" на дослідно-бойове чергування, а вже наступного відбудеться повноцінне бойове випробування.
За його словами, майбутні зразки озброєння на ядерній установці будуть ще й надзвуковими, а нові покоління ракет розробляються на основі технологій, використаних у "Буревестнику".
Крім того, російський лідер заявив про початок серійного виробництва системи "Орешник".
Путін також згадав, що 21 жовтня в районі випробувань "Буревестника", мовляв, перебував розвідувальний корабель НАТО.
Ми не заважали його роботі – хай подивиться,
– цинічно висловився Путін.
Водночас російський президент запевнив, що Росія буцімто "нікому не загрожує" і виконує всі заплановані оборонні програми.
До речі, днями стало відомо, що влітку 2023 року українським військовим вдалося знищити один з комплексів "Орешник" в Капустиному Яру, що на території Росії.
Російські ракетні випробування: які реальні загрози?
Росія планує розгорнути ракетний комплекс "Орешник" у Білорусі до грудня 2025 року. Це рішення викликало занепокоєння через ймовірну наявність у комплексу ядерного потенціалу.
Водночас військові аналітики зазначають, що "Орешник" радше використовується Москвою як інструмент психологічного тиску на Європу та США, а не як безпосередня загроза Україні.
Зі свого боку експерти The Wall Street Journal також скептично оцінюють можливості ракети "Буревестник", вважаючи її повільною, надмірно складною та небезпечною навіть для самих розробників.
Вони нагадують, що програма її створення обійшлася Росії у значні фінансові витрати й забрала життя кількох випробувачів.