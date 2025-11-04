Деталі гучних путінських слів передає 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

Актуально Путін марить Покровськом: чому Кремлю вкрай потрібне місто та як можна зіпсувати його плани

Як очільник Кремля знову брязкає зброєю?

Президент Росії Володимир Путін заявив, що крилата ракета "Буревестник" нібито перевершила всі відомі у світі ракетні системи за дальністю польоту.

За словами очільника Кремля, розробка ракет "Буревестник" і підводного безпілотника "Посейдон" має "історичне значення для всього XXI століття".

Президент країни-агресорки зухвало зазначив, що в цих проєктах використовуються виключно російські матеріали, а напрацювання, отримані під час їх створення, планують застосувати у майбутніх космічних програмах, зокрема при розробці перспективної місячної станції.

Під час свого виступу Путін також повідомив, що цього року Росія поставить міжконтинентальні ракети "Сармат" на дослідно-бойове чергування, а вже наступного відбудеться повноцінне бойове випробування.

За його словами, майбутні зразки озброєння на ядерній установці будуть ще й надзвуковими, а нові покоління ракет розробляються на основі технологій, використаних у "Буревестнику".

Крім того, російський лідер заявив про початок серійного виробництва системи "Орешник".

Путін також згадав, що 21 жовтня в районі випробувань "Буревестника", мовляв, перебував розвідувальний корабель НАТО.

Ми не заважали його роботі – хай подивиться,

– цинічно висловився Путін.

Водночас російський президент запевнив, що Росія буцімто "нікому не загрожує" і виконує всі заплановані оборонні програми.

До речі, днями стало відомо, що влітку 2023 року українським військовим вдалося знищити один з комплексів "Орешник" в Капустиному Яру, що на території Росії.

Російські ракетні випробування: які реальні загрози?