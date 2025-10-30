Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Норвегія підтвердила, що Росія справді запустила "Буревестник", але є дещо дивне

Чому "Буревестник" не підходить для війни?

Цю ракету назвали повільною та складною. Справа в тому, що вона поступається сучасним розробкам.

В сучасних умовах швидкість і маневреність є ключовими. А ця ракета повільна і надто складна для надійного застосування,

– пояснив колишній працівник НАТО Вільям Альберк.

Водночас він назвав технічно можливим перебування ракети в повітрі необмежений час, як про це заявили росіяни.

Аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дуглас Баррі пригадав, що в 1950-х уже намагалися розробляти схожі технології. Але зрештою відмовилися створювати крилаті ракети з ядерним двигуном через небезпеку та технічні труднощі.

"Це завжди був радше лабораторний проєкт, аніж практична зброя", – підкреслив Баррі.

Він також зауважив, що ця ракета "коштувала Росії надто багато – і грошей, і життів". Таким чином натякнувши на невдалі випробування в 2019 році, коли загинули люди.

Експерт ООН Павло Подвиг упевнений, що гучні заяви про "Буревестник" робляться для політичного тиску.

Головна мета цієї системи – дати Путіну можливість заявити, що Росія може обійти американську протиракетну оборону. Але навіть це, ймовірно, неправда,

– висловився він.

Зверніть увагу! Росіяни намагаються відправити Заходу сигнал, мовляв, бійтеся, в нас є чим ударити. Одразу ж після "Буревестника" вони заявили про "Посейдон" – ядерну торпеду. А також пообіцяли, що важка міжконтинентальна ракета шахтного базування "Сармат" вийде на бойове чергування. Хоча її випробування не були успішними. За кілька днів росіяни буквально засипали інфопростір гучними заявами про свою диво-зброю – вийшло справжнє передозування пропагандою.

Що кажуть експерти про "Буревестник"?

Головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу акцентував: "Буревестник" досі не готовий до серійного виробництва, а пуски залишаються експериментальними. Головне ж те, що його створювали для повномасштабного ядерного конфлікту, де питання ефективності зброї вже не матиме значення.