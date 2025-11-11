Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что страна-агрессор никогда не сможет превратиться в демократическое государство. Единственный выход – это раскол России.

Прогноз относительно распада России

Политтехнолог вспомнил, что в постсоветском пространстве происходило немало революций. Они были в Литве, Латвии, Молдове, впоследствии были Революция роз в Грузии и Оранжевая революция в Украине.

Все они имели одну цель – фактическое преодоление диктатур и приход к демократии. Эти революции, по словам Шейтельмана, – большое достижение народов стран, которым не могла противостоять власть.

Похожие протесты были и в Беларуси в 2020 году, но неудачные. Однако, если в России большинство народа поддерживают действия Кремля, то белорусы выступают против власти Александра Лукашенко и в будущем могут ее преодолеть. Несмотря на пропаганду, Лукашенко в 2020 году получил на выборах лишь 30%.

Белорусы могут стать свободными, россияне – нет. Россия – это Югославия, которая распалась, потому что часть людей хотели быть европейцами. От России как империи отвалились куски, которые будут понемногу становиться демократическими, но Россия стоит на пути. Сама Россия должна откалываться дальше,

– подчеркнул он.

Политтехнолог добавил, что он не верит в то, что Россия сможет стать демократической страной как единый организм. По его мнению, это возможно только при ее распаде на отдельные регионы.

Интересно! Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь предположил, что большинство новообразованных государств на месте России вряд ли сразу станут демократическими, ведь для этого нужны устойчивые институты. В то же время демократические страны будут заинтересованы поддерживать новые государства знаниями, финансами и советами, как когда-то помогали Украине.

