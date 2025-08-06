Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

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Что говорит Буданов о возможности распада России?

Начальник ГУР ответил на вопрос ведущего, есть ли риски того, что ядерный арсенал будет сконцентрирован в разных руках, если Россия распадется.

Кирилл Буданов отметил, если гипотетически говорить о том, что может происходить в случае проигрыша России и дальнейшего ее распределения, видимо, это возможно.

Но по состоянию на сейчас вариант, при котором Россия будет разделена на несколько частей, является малореалистичным. Я говорю о времени "здесь и сейчас",

– заявил генерал-лейтенант.

Буданов отметил, что пока преждевременно задумываться о таких вещах.

Кстати, недавно глава военной разведки Украины также ответил, что будет в случае смерти Путина. Отметил, что в стране-агрессоре уже давно к этому подготовились.

Буданов добавил, что порой кандидатуры на роль преемников меняются, ведь происходят разные события. Главная проблема заключается в том, что концептуально уже все просчитано.

"Российская система довольно таки прочная. С уходом самого лидера российского государства там ничего не изменится. Они выстроили систему так, что все преемники, как минимум, будут находиться в той же парадигме", – заявил начальник ГУР.