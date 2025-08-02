Порой кандидатуры на роль преемников меняются, поскольку происходят разные события. Главная проблема – в том, что концептуально уже все просчитано. Это подчеркнул Кирилл Буданов в интервью Натальи Мосейчук, передает 24 Канал.

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Что будет после смерти Путина?

Мне неприятно это говорить. Всем, наверное, будет неприятно слышать, но российская система довольно таки крепкая. С уходом самого лидера российского государства там ничего не изменится. Они выстроили систему так, что все преемники, как минимум, будут находиться в той же парадигме,

– объяснил генерал.

Преемник, который по стечению каких-либо обстоятельств, сейчас придет к власти в России, ничего не изменит. Все, по словам Буданова, будет двигаться так же, как и было, с небольшими, но не существенными корректировками.

К слову, Буданов предположил, что НАТО может оказаться под угрозой распада, если США не изменят свою политику.