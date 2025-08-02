Известно, что собственными силами захватчикам тяжеловато наступать в Украине. Поэтому они активно вербуют иностранных наемников. На государственном уровне они привлекли к войне солдат КНДР. Ожидается, что северокорейские военные появятся не только в Курской области, но и на непосредственно украинской территории, передает 24 Канал.

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Будут ли участвовать талибы в войне против Украины?

Талибы обучены воевать "перебежками" и разбираются в полевой войне. Глава ГУР в интервью Натальи Мосейчук оценил вероятность привлечения афганских террористов к войне против Украины.

Кирилл Буданов заявил, что он не ожидает массовое появление талибов на фронте.

По словам генерала, Россия еще до признания "Талибана" пыталась привлечь его членов в свое войско. "Однако они на это не идут. У талибов накопилось много вопросов к России", – объяснил Буданов. Он отметил, что пока угрозы участия талибов в войне в Украине нет.

К слову, в Кремле возмутились новым гимном своего "союзника". В частности, им не понравились строки об Афганистане, ставшем "могилой для русских" и призыв посмотреть "на кучи черепов, оставшихся от русских".