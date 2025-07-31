Об этом в эфире 24 Канала отметил подполковник из 3-го армейского корпуса Максим Жорин, добавив, что противник сейчас истощился теми средствами и силами, с помощью которых планировал продвигаться. Поэтому в определенной степени наблюдается уменьшение динамики боевых действий.

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Враг находится на этапе пополнения потерь

Российская армия ожидает усиления, в частности со стороны союзника страны-агрессора – Северной Кореи, ведь понесла большие потери на поле боя во время своей летней наступательной кампании. Однако Жорин отметил, что враг не особо считает свои потери и сейчас находится на стадии их пополнения.

Подполковник подчеркнул, что россияне планируют продвигаться дальше. Будет ли это в конце августа или в сентябре, по его убеждению, даже они сами этого пока не понимают.

Все будет зависеть от того, насколько быстро им будет что-то удаваться или не удаваться. То, что появятся корейские подразделения – я не сомневаюсь. Россияне ожидают их, это точно,

– озвучил Жорин.

Напомним, что ранее сообщалось, что КНДР может усилить российскую армию своими солдатами в августе и прислать ориентировочно до 30 тысяч военнослужащих. Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан предположил, на каких направлениях могут быть сосредоточены войска Северной Кореи и какие задачи будут выполнять.