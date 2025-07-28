Такую информацию о помощи Москве от Пхеньяна приводит Служба внешней разведки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.

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Что КНДР прислала России?

Северная Корея продолжает быть главным иностранным поставщиком боеприпасов к почти всем артсистемам, находящихся на вооружении российской армии, а также поступающих дополнительно из КНДР.

Речь идет о минах калибра 82, 120, 140 миллиметров, артиллерийские снаряды калибров 122, 130, 152 и 170 миллиметров. КНДР передала не менее 6,5 миллионов единиц боеприпасов калибров 122 или 152 миллиметров.

Также в разведке сообщают о передаче России значительного количества артсистем. КНДР предоставила России около 600 различных систем, минометов и ракетных комплексов собственной разработки, в частности:

несколько самоходных пусковых установок ОТРК KN-23/24 и 600 миллиметровых реактивных систем залпового огня KN-25;

около 120 единиц 240 миллиметровых реактивных систем залпового огня М-1991;

около 120 единиц 170 миллиметровых самоходных гаубиц М-1989 Koksan;

около 100 единиц 122 миллиметровых прицепных гаубиц Д-74И 122 миллиметровых гаубиц;

около 100 единиц 140 миллиметровых минометов М-1982;

не менее 165 единиц 107 миллиметровых РСЗО Туре 63.

Несмотря на то, что по оценкам российских военных, отдельные образцы северокорейской артиллерии являются менее эффективными и ремонтопригодными, сотрудничество между КНДР и России в военно-технической сфере является обоюдно выгодным,

– сообщают в разведке.

Благодаря сотрудничеству КНДР имеет возможность проверить и усовершенствовать оружие собственного производства в современной войне. При этом Россия может благодаря помощи компенсировать собственные боевые потери.

Напомним, агентство Reuters сообщало, что Северная Корея может отправить дополнительных военных в Россию для участия в войне против Украины. Это может произойти в июле или августе 2025 года.