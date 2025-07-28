Таку інформацію стосовно допомоги Москві від Пхеньяну наводить Служба зовнішньої розвідки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.net.

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Що КНДР надіслала Росії?

Північна Корея продовжує бути головним іноземним постачальником боєприпасів до майже всіх артсистем, що перебувають на озброєнні російської армії, а також надходять додатково з КНДР.

Ідеться про міни калібру 82, 120, 140 міліметрів, артилерійські снаряди калібрів 122, 130, 152 та 170 міліметрів. КНДР передала щонайменше 6,5 мільйонів одиниць боєприпасів калібрів 122 або 152 міліметрів.

Також у розвідці повідомляють про передачу Росії значної кількості артсистем. КНДР надала Росії близько 600 різноманітних систем, мінометів і ракетних комплексів власної розробки, зокрема:

декілька самохідних пускових установок ОТРК KN-23/24 та 600 міліметрових реактивних систем залпового вогню KN-25;

близько 120 одиниць 240 міліметрових реактивних систем залпового вогню М-1991;

близько 120 одиниць 170 міліметрових самохідних гаубиць М-1989 Koksan;

близько 100 одиниць 122 міліметрових причіпних гаубиць Д-74И;

близько 100 одиниць 140 міліметрових мінометів М-1982;

щонайменше 165 одиниць 107 міліметрових РСЗВ Туре 63.

Попри те, що за оцінками російських військових, окремі зразки північнокорейської артилерії є менш ефективними та ремонтопридатними, співпраця між КНДР та Росії у воєнно-технічній сфері є обопільно вигідною,

– повідомляють у розвідці.

Завдяки співпраці КНДР має можливість перевірити та вдосконалити зброю власного виробництва у сучасній війні. При цьому Росія може завдяки допомозі компенсувати власні бойові втрати.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що Північна Корея може відправити додаткових військових до Росії для участі у війні проти України. Це може відбутись у липні або серпні 2025 року.