У Сеулі заявляють, що Пхеньян продовжує підтримувати Москву зброєю. Про це пише Reuters з посиланням на південнокорейських депутатів та розвідку, передає 24 Канал.

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Коли відправлять солдатів КНДР в Росію?

Північна Корея може найближчим часом відправити додаткових військових до Росії для участі у війні проти України. За даними джерел Reuters, нове перекидання сил може відбутися вже у липні або серпні 2025 року.

Розвідка вказує на нещодавню мобілізацію у Північній Кореї, а також на візит до Пхеньяна високопоставленого представника Ради безпеки Росії як ознаки підготовки чергового розгортання.

Додаткове розгортання може відбутися вже у липні або серпні,

– заявив депутат Лі Сонг-Квун.

Після тривалого замовчування обидві країни офіційно визнали участь північнокорейських військових у підтримці наступальних дій Росії. Вони прагнуть повернути контроль над Курською областю.

Як додають у виданні, розширення співпраці між Москвою та Пхеньяном базується на міждержавному договорі, підписаному торік у червні. Угода передбачає взаємну оборону.

Раніше повідомлялось, що співпраця Росії та КНДР виходить за межі військової сфери. Країни активно розвивають торгівельні відносини, зокрема Пхеньян постачає Москві різні товари.