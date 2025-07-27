У Сеулі заявляють, що Пхеньян продовжує підтримувати Москву зброєю. Про це пише Reuters з посиланням на південнокорейських депутатів та розвідку, передає 24 Канал.
Дивіться також Снаряди в обмін на їжу: як Північна Корея та Росія годують один одного
Коли відправлять солдатів КНДР в Росію?
Північна Корея може найближчим часом відправити додаткових військових до Росії для участі у війні проти України. За даними джерел Reuters, нове перекидання сил може відбутися вже у липні або серпні 2025 року.
Розвідка вказує на нещодавню мобілізацію у Північній Кореї, а також на візит до Пхеньяна високопоставленого представника Ради безпеки Росії як ознаки підготовки чергового розгортання.
Додаткове розгортання може відбутися вже у липні або серпні,
– заявив депутат Лі Сонг-Квун.
Після тривалого замовчування обидві країни офіційно визнали участь північнокорейських військових у підтримці наступальних дій Росії. Вони прагнуть повернути контроль над Курською областю.
Як додають у виданні, розширення співпраці між Москвою та Пхеньяном базується на міждержавному договорі, підписаному торік у червні. Угода передбачає взаємну оборону.
Раніше повідомлялось, що співпраця Росії та КНДР виходить за межі військової сфери. Країни активно розвивають торгівельні відносини, зокрема Пхеньян постачає Москві різні товари.