Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Чим торгують Росія і КНДР?

На російському ринку з'являються корейські яблука, ковбаса, пиво і навіть акордеони. Для Кіма це рятівне коло. Інвестиції в сільську інфраструктуру та гірничодобувний сектор відродять економіку КНДР.

Північнокорейські рибальські човни зайшли у води біля далекосхідного узбережжя Росії в останні місяці, а північнокорейські виробники продукції, від варення та ковбас до пива та акордеонів, зареєстрували торгові марки у Федеральній службі інтелектуальної власності Росії,

– мовиться у статті.

Економічні зв'язки стали тіснішими після того, як Росія уклала стратегічну угоду з КНДР.

Наприклад, окупанти зводять автомобільний міст уздовж сухопутного кордону країн вартістю 100 мільйонів доларів. Також відновили залізничне сполучення між Москвою та Пхеньяном.

"Протягом минулого року керівники північнокорейських університетів зустрічалися зі своїми російськими колегами у Владивостоці, північнокорейські спортсмени змагалися в Росії, а російські театральні трупи виступали в Пхеньяні", – пишуть журналісти.

До Курської області вже приїхали кілька тисяч будівельників. Імовірно, це "пробна куля", щоб зрозуміти, чи відправляти більший потік робітників у Росію. Є думка, що такі "гастарбайтери" будуть потрібні росіянам і після війни – наприклад, щоб залюднити Далекий Схід.

Експерти вважають, що диктатури спеціально демонструють свої тісні зв'язки – щоб "світ знав, що їхні відносини будуються на міцність".

Водночас росіянам буде важко вести бізнес у Північній Кореї. А багато товарів з КНДР нецікаві для їхніх експортерів.

Своєю чергою Кім може розтратити кошти, які отримує з Росії. Широкі верстви населення Північної Кореї можуть не виграти від співпраці з Росією.

Цікаво, що в КНДР офіційно відкрили курорт Вонсан менше місяця тому. Але після того, як там побував Лавров, його знову закрили. Аналітики вважають, що курорт недобудований.