Візит, безумовно, не був пов'язаний лише з відкриттям курорту Вонсан, де й прийняли Лаврова. Очільник російського МЗС приїхав "по залізо" і не лише, розповів журналіст та ведучий 24 Каналу журналіст Роман Цимбалюк.

Дивіться також Кадирівці допомагали журналістці NYT створити репортаж з Курщини: МЗС України вибухнуло критикою

Для чого Лавров поїхав у Китай?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 липня відвідав Північну Корею. Там він зустрівся зі своєю північнокорейською колегою Цой Сон Хі, а згодом із диктатором Кім Чен Ином. Цікаво, що до КНДР поїхала і представниця російського МЗС Марія Захарова.

Раніше на переговори до Кім Чен Ина їздив секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу, однак цього разу його у делегації не було.

Вони можуть домовлятися про обмін військовими технологіями. Вже у ЗМІ мовилося, що Росія може передати їм технологію "Шахедів". Врешті там все зводиться до "заліза" та продовження війни,

– зазначив Роман Цимбалюк.

Не виключено, що росіяни їздили домовлятися за поставку нових партії снарядів чи іншої зброї до Росії. Північна Корея узагалі не приховує, що постачає Москві зброю, на противагу тому ж Китаю, який досі переконує світ, що нічого подібного Росії не надавав.

Проте Пекін не просто надсилав і надсилає до Росії товари подвійного призначення та необхідну електроніку, але й може курувати її співпрацею з КНДР.

"Не думаю, що Китай просто спостерігає. Я солідарний з думкою, що без згоди Пекіна КНДР не пішла б на відправлення боєприпасів та балістики до Росії", – зауважив Цимбалюк.

Додамо також, що за підсумками зустрічі країни підписали план обмінів МЗС між Росією та КНДР на 2026 – 2027 роки. Міністерка закордонних справ Північної Кореї також запевнила Лаврова у твердій підтримці усіх цілей так званої "сво". Згодом це підтвердив і сам Кім Чен Ин, висловивши готовність безумовно підтримувати будь-які дії Володимира Путіна для "вирішення конфлікту".