Офіційну церемонію відкриття провів північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Він назвав проєкт "одним із найбільших успіхів цього року". Про це пише 24 Канал із посиланням на KCNA.

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Що відомо про курорт Вонсан в КНДР

Це морський курорт, розташований на східному узбережжі країни. Цікаво, що його побудували на місці ракетного полігону, на якому раніше випробовували зброю.

На морському курорті КНДР є готелі, ресторани, торгові центри та аквапарк. Серед житла є як і бюджетні комплекси, так і VIP-котеджі та готелі з білими роялями, басейнами та казино.



Курорт Вонсан в КНДР / фото YonhapNews

Кім Чен Ин був у компанії дружини Лі Соль Чжу та дочки Кім Чжу Е. Крім того, на церемонії був російський посол Алєксандр Мацегора.

Відкриття Вонсану: фото YonhapNews

Кім заявив, що Вонсан – перший крок країни у розвитку туризму. Але туроператори переконані, що насамперед його відкриють для росіян, адже саме їх зараз найбільше допускають в окремі регіони країни.

Крім того, напередодні відкриття Вонсану КНДР та Росія відновили пряме авіа- та залізничне сполучення між столицями.