Официальную церемонию открытия провел северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он назвал проект "одним из самых больших успехов этого года". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на KCNA.

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Что известно о курорте Вонсан в КНДР

Это морской курорт, расположен на восточном побережье страны. Интересно, что его построили на месте ракетного полигона, на котором ранее испытывали оружие.

На морском курорте КНДР есть отели, рестораны, торговые центры и аквапарк. Среди жилья есть как и бюджетные комплексы, так и VIP-коттеджи и отели с белыми роялями, бассейнами и казино.



Курорт Вонсан в КНДР / фото YonhapNews

Ким Чен Ын был в компании жены Ли Соль Чжу и дочери Ким Чжу Е. Кроме того, на церемонии был российский посол Александр Мацегора.

Открытие Вонсана: фото YonhapNews

Ким заявил, что Вонсан – первый шаг страны в развитии туризма. Но туроператоры убеждены, что прежде всего его откроют для россиян, ведь именно их сейчас больше всего допускают в отдельные регионы страны.

Кроме того, накануне открытия Вонсана КНДР и Россия возобновили прямое авиа- и железнодорожное сообщение между столицами.