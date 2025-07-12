Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ та Sky News. Візит відбувся на фоні чуток про підготовку до розгортання додаткових північнокорейських військ у Росії.

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Що відомо про переговори?

Російського дипломата прийняли в курортному місті Вонсан. Спершу він взяв участь у понад 3-годинних переговорах з міністеркою закордонних справ КНДР Цой Сон Хі в рамках другого раунду так званого стратегічного діалогу.

Глави відомств обговорили питання розвитку двосторонніх відносин, зокрема графік майбутніх політичних контактів і перспективи подальшої взаємодії в практичних галузях.

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Окрім того, відбувся обмін думками щодо ситуації на Корейському півострові та в Північно-Східній Азії. Країни затвердили "взаємну прихильність політико-дипломатичному вирішенню наявних тут проблем". Водночас у питанні війни в Україні Лавров отримав "тверду підтримку всіх цілей "СВО".

Їхні (солдатів КНДР – 24 Канал) жертви, принесені навіть ціною власного життя, зробили значний внесок у визволення регіону (Курської області – 24 Канал),

– сказав російський міністр.

За підсумками переговорів підписано План обмінів МЗС між Росією і КНДР на 2026 – 2027 роки.

Як минула зустріч з Кімом?

Згодом Лаврова вшанували зустріччю з самим Кім Чен Ином. Російський дипломат передав північнокорейському лідеру "гарячий привіт" від Путіна.

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Я подумав, що краще зустрітися з вами не в Пхеньяні, а тут, тому що ви можете трохи відпочити. І ще – ви є першим іноземним гостем нашого курорту, і мені дуже приємно, що саме тут ми зустрічаємося,

– сказав Кім.

Нагадаємо, Росія активізувала військові зв'язки з КНДР після підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство в червні 2024 року. Пхеньян також допомагає Москві зі зброєю, зокрема постачає до 40% боєприпасів для продовження війни в Україні, кажуть у ГУР МОУ.