Про це пише 24 Канал із посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

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Що Кім Чен Ин пообіцяв Лаврову?

У суботу, 12 липня, так званий міністр закордонних справ Росії Лавров відвідав КНДР, його прийняли в курортному місті Вонсан.

За підсумками переговорів підписано План обмінів МЗС між Росією та КНДР на 2026 – 2027 роки. Глави відомств обговорили питання розвитку двосторонніх відносин, зокрема графік майбутніх політичних контактів і перспективи подальшої взаємодії в практичних галузях.

Кім Чен Ин ще раз підтвердив, що КНДР готова безумовно підтримати всі заходи, яких вживатиме російське керівництво з метою викорінення першопричини української кризи, відповідно до духу міждержавного договору між КНДР та Росією – як зараз, так і в майбутньому,

– йдеться у повідомлення KCNA.

Своєю чергою, російські ЗМІ повідомили, що Сергій Лавров подякував північнокорейському диктатору за підтримку так званої "СВО". Він висловив вдячність КНДР за "участь воїнів Корейської народної армії у вигнанні українських націоналістів та іноземних найманців з території Курської області".