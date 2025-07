Редакція 24 Каналу переклала та адаптувала матеріал Financial Times "Apples, sausages and workers: North Korea and Russia deepen economic ties".

Як Росія та Північна Корея створюють нове партнерство?

Десь 20 місяців тому лідери Росії та Північної Кореї встановили нове стратегічне партнерство, що полягає зокрема у у взаємній військовій допомозі.

Однак на сьогодні співпраця між обома країнами поглиблюється й виходить за рамки лише військової підтримки, адже Росія фактично кидає ізольованому режиму КНДР економічний круг.

За останні місяці північнокорейські рибальські судна заполонили води біля далекосхідного узбережжя Росії,

Північнокорейські виробники продукції джему, ковбас, пива та навіть акордеонів зареєстрували торгові марки у Федеральній службі з інтелектуальної власності Росії,

Росія почала будувати автомобільний міст через річку Тюмень на сухопутному кордоні між країнами, вартістю 100 мільйонів доларів, та планує відновити залізничне сполучення між столицями протяжністю 10 тисяч кілометрів,

А за останній рік керівники північнокорейських університетів зустрічалися з російськими колегами у Владивостоці, північнокорейські спортсмени змагалися в Росії, а російські театральні трупи виступали в Пхеньяні.

Лише чого варта зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з Кім Чен Ином на яхті лідера КНДР біля північнокорейського пляжного курорту Вонсан.

Під час цієї зустрічі Кім заявив, що його країна "беззастережно підтримає" російські цілі в Україні, а Лавров сказав, що Росія "поважає і розуміє" обґрунтування Північної Кореї для реалізації програми створення ядерної зброї.

Як Москва може допомогти відродити сільське господарство Північної Кореї?

Андрій Ланьков, експерт з Північної Кореї з Університету Кукмін в Сеулі, розповідає, що раніше, коли дві країни применшували масштаби співпраці, то зараз вони показують усьому світу, що їхні стосунки будуються на довгострокову перспективу.

Річ у тім, що північнокорейська економіка залежить від виробництва вугілля, бетону та промислових пластмас. Натомість тримається вона лише завдяки продовольству, паливу та добривам із Китаю, який є найбільшим торговим партнером країни.

Цікаво! Північнокорейський режим нещодавно залучив до бюджету сотні мільйонів доларів за допомогою криптовалютних хакерських атак.

Як пояснює Пітер Уорд, науковий співробітник аналітичного центру Sejong Institute, заступництво від Москви може справді мати трансформаційний вплив на економіку КНДР. Відтак, це може відробити гірничодобувну промисловість та сільське господарство Північної Кореї.

Навіть скромні інвестиції в сільську інфраструктуру можуть принести реальну користь широким верствам північнокорейського населення,

– пояснив Уорд.

Нагадуємо! Торік Пхеньян підтвердив свої наміри щодо тісних зв'язків з Росією, надавши Кремлю боєприпаси та живу силу у розмірі приблизно 13 тисяч військовослужбовців для підтримки російських військ у Курській області. Попри те, що північнокорейські військові зазнали значних втрат, керівник російської служби безпеки, Сергій Шойгу, відзначив солдатів.

Яку вигоду отримує Пхеньян від Москви?

Відповідно до доповіді південнокорейської військової розвідки, яке процитувало державне інформаційне агентство Yonhap, Пхеньян поставив до Росії 12 мільйонів снарядів з жовтня минулого року. Крім того, є ймовірність, що КНДР відправить ще більше військ до Росії цього літа.

Натомість режим Кім Чен Ина отримав внаслідок цього мільярди доларів у вигляді грошових переказів, негрошові перекази та технології.

Відтак, за словами Шойгу, очікується подальше розгортання 6 тисяч північнокорейських військових, серед яких 5 тисяч будівельників у Курську нібито для того, щоб задовольнити потреби Росії в робочій силі.

Пітер Уорд також додав, що варто б було направити північнокорейських робітників на Далекий Схід Росії для того, щоб зменшити там хронічний дефіцит робочої сили.

Це також було б справжньою дійною коровою для Пхеньяна, яка, ймовірно, триватиме і після завершення конфлікту в Україні,

– сказав він.

Чому для Росії немає вигоди від торгівлі з КНДР?

Цікаво, що за прогнозами Уорда, минула поведінка Пхеньяна свідчить про те, що він може змарнувати будь-яку російську допомогу.

Хоча деякі з коштів будуть витрачені на поліпшення умов для частини власного населення, в реальності більша частина, швидше за все, буде витрачена на престижні проєкти, такі як хмарочоси в Пхеньяні та інші привілеї для еліти,

– зазначив науковець.

Водночас як пояснює експерт Ланков, зростаюча торгівля з Пхеньяном навряд чи матиме для Росії якусь фінансову вигоду.

Більшість товарів, які експортує Північна Корея, мало цікавлять або взагалі не цікавлять російських імпортерів,

– каже він.

Річ у тім, що на відміну від китайських компаній, чий північнокорейський бізнес історично орієнтується на етнічні китайські громади в країні, російським компаніям буде важко працювати без допомоги.

Як обидві країни протистоятимуть тиску Заходу?

Саме військове партнерство надасть країнам більше можливостей протистояти західному дипломатичному тиску, навіть якщо бойові дії в Україні вщухнуть, повідомляють аналітики.

Доступ Москви до запасів артилерійських снарядів і балістичних ракет Пхеньяна і надалі буде корисним як засіб залякування України та інших країн, надаючи Росії додаткові важелі впливу в майбутніх переговорах,

– каже Уорд.

Погоджується з цим і Віктор Ча, голова корейського відділу Центру стратегічних міжнародних досліджень у Вашингтоні. Він додає, що російське фінансування та технології прискорять прогрес північнокорейської програми озброєнь.