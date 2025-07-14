Також серйозною проблемою є інфляція, що продовжує зростати. Детальніше про несприятливу економічну ситуацію у Росії 24 Каналу розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв.

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Яка ситуація з російською економікою?

У Росії серйозно подорожчала картопля та інші стандартні овочі, які скоро можуть цілком стати делікатесом. Росіяни звинувачують у всьому Україну, але поки досі готові терпіти все заради кровожерливих планів свого лідера.

Це дуже серйозна проблема, яка стає все очевиднішою. За підсумками першого тижня липня, урожай зернових та бобових в рази менший, ніж рік тому. Вже за ці тижні стане зрозуміло, чи це системна історія, чи це просто затримка у термінах збору урожаю,

– зазначив В'ячеслав Ширяєв.

Тим часом на початку липня стався різний стрибок тижневої інфляції – 0,8%. За словами економіста, такий рівень є рекордним, адже за останні тижні він був в десятки разів меншим – 0,07%. Річна інфляція тим часом підскочила майже до 10%, що свідчить про те, що Центробанку Росії так і не вдалося стримати її.

"Ріст тарифів буде ще довго впливатиме на ціни у магазинах. Це не просто неврожай, це загальна криза сільського господарства, викликана підняттям цін, дефіцитом бюджету", – пояснив економічний оглядач.

Зауважимо, з початку 2025 року рівень інфляції в країні становив 3,57%, а в річному обчисленні – аж 9,89%. Тож Росія опиняється на першому місці за рівнем інфляції у світі. Водночас російська економіка поки тримається через високі державні видатки, які стимулюють ВПК.

Більше про те, чому насправді російська економіка уже на межі краху, читайте у матеріалі 24 Каналу.