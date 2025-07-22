Редакция 24 Канала перевела и адаптировала материал Financial Times "Яблоки, колбасы и рабочие: Северная Корея и Россия углубляют экономические связи".

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Как Россия и Северная Корея создают новое партнерство?

Где-то 20 месяцев назад лидеры России и Северной Кореи установили новое стратегическое партнерство, что заключается в частности во взаимной военной помощи.

Однако на сегодня сотрудничество между обеими странами углубляется и выходит за рамки только военной поддержки, ведь Россия фактически бросает изолированному режиму КНДР экономический круг.

За последние месяцы северокорейские рыболовные суда заполонили воды у дальневосточного побережья России,

Северокорейские производители продукции джема, колбас, пива и даже аккордеонов зарегистрировали торговые марки в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России,

Россия начала строить автомобильный мост через реку Тюмень на сухопутной границе между странами, стоимостью 100 миллионов долларов, и планирует восстановить железнодорожное сообщение между столицами протяженностью 10 тысяч километров,

А за последний год руководители северокорейских университетов встречались с российскими коллегами во Владивостоке, северокорейские спортсмены соревновались в России, а российские театральные труппы выступали в Пхеньяне.

Чего стоит только встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном на яхте лидера КНДР возле северокорейского пляжного курорта Вонсан.

Во время этой встречи Ким заявил, что его страна "безоговорочно поддержит" российские цели в Украине, а Лавров сказал, что Россия "уважает и понимает" обоснование Северной Кореи для реализации программы создания ядерного оружия.

Как Москва может помочь возродить сельское хозяйство Северной Кореи?

Андрей Ланьков, эксперт по Северной Корее из Университета Кукмин в Сеуле, рассказывает, что раньше, когда две страны преуменьшали масштабы сотрудничества, то сейчас они показывают всему миру, что их отношения строятся на долгосрочную перспективу.

Дело в том, что северокорейская экономика зависит от производства угля, бетона и промышленных пластмасс. Зато держится она только благодаря продовольствию, топливу и удобрениям из Китая, который является крупнейшим торговым партнером страны.

Интересно! Северокорейский режим недавно привлек в бюджет сотни миллионов долларов с помощью криптовалютных хакерских атак.

Как объясняет Питер Уорд, научный сотрудник аналитического центра Sejong Institute, покровительство от Москвы может действительно иметь трансформационное влияние на экономику КНДР. Поэтому, это может отработать горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство Северной Кореи.

Даже скромные инвестиции в сельскую инфраструктуру могут принести реальную пользу широким слоям северокорейского населения,

– пояснил Уорд.

Напоминаем! В прошлом году Пхеньян подтвердил свои намерения относительно тесных связей с Россией, предоставив Кремлю боеприпасы и живую силу в размере примерно 13 тысяч военнослужащих для поддержки российских войск в Курской области. Несмотря на то, что северокорейские военные понесли значительные потери, руководитель российской службы безопасности, Сергей Шойгу, отметил солдат.

Какую выгоду получает Пхеньян от Москвы?

Согласно докладу южнокорейской военной разведки, которое процитировало государственное информационное агентство Yonhap, Пхеньян поставил в Россию 12 миллионов снарядов с октября прошлого года. Кроме того, есть вероятность, что КНДР отправит еще больше войск в Россию этим летом.

Зато режим Ким Чен Ына получил в результате этого миллиарды долларов в виде денежных переводов, неденежные переводы и технологии.

Поэтому, по словам Шойгу, ожидается дальнейшее развертывание 6 тысяч северокорейских военных, среди которых 5 тысяч строителей в Курске якобы для того, чтобы удовлетворить потребности России в рабочей силе.

Питер Уорд также добавил, что стоило бы направить северокорейских рабочих на Дальний Восток России для того, чтобы уменьшить там хронический дефицит рабочей силы.

Это также было бы настоящей дойной коровой для Пхеньяна, которая, вероятно, будет продолжаться и после завершения конфликта в Украине,

– сказал он.

Почему для России нет выгоды от торговли с КНДР?

Интересно, что по прогнозам Уорда, прошлое поведение Пхеньяна свидетельствует о том, что он может потерять любую российскую помощь.

Хотя некоторые из средств будут потрачены на улучшение условий для части собственного населения, в реальности большая часть, скорее всего, будет потрачена на престижные проекты, такие как небоскребы в Пхеньяне и другие привилегии для элиты,

– отметил ученый.

В то же время как объясняет эксперт Ланков, растущая торговля с Пхеньяном вряд ли будет иметь для России какую-то финансовую выгоду.

Большинство товаров, которые экспортирует Северная Корея, мало интересуют или вообще не интересуют российских импортеров,

– говорит он.

Дело в том, что в отличие от китайских компаний, чей северокорейский бизнес исторически ориентируется на этнические китайские общины в стране, российским компаниям будет трудно работать без помощи.

Как обе страны будут противостоять давлению Запада?

Именно военное партнерство предоставит странам больше возможностей противостоять западному дипломатическому давлению, даже если боевые действия в Украине утихнут, сообщают аналитики.

Доступ Москвы к запасам артиллерийских снарядов и баллистических ракет Пхеньяна и в дальнейшем будет полезным как средство запугивания Украины и других стран, предоставляя России дополнительные рычаги влияния в будущих переговорах,

– говорит Уорд.

Соглашается с этим и Виктор Ча, глава корейского отдела Центра стратегических международных исследований в Вашингтоне. Он добавляет, что российское финансирование и технологии ускорят прогресс северокорейской программы вооружений.