В Сеуле заявляют, что Пхеньян продолжает поддерживать Москву оружием. Об этом пишет Reuters со ссылкой на южнокорейских депутатов и разведку, передает 24 Канал.

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Когда отправят солдат КНДР в Россию?

Северная Корея может в ближайшее время отправить дополнительных военных в Россию для участия в войне против Украины. По данным источников Reuters, новая переброска сил может произойти уже в июле или августе 2025 года.

Разведка указывает на недавнюю мобилизацию в Северной Корее, а также на визит в Пхеньян высокопоставленного представителя Совета безопасности России как признаки подготовки очередного развертывания.

Дополнительное развертывание может произойти уже в июле или августе,

– заявил депутат Ли Сонг-Квун.

После длительного замалчивания обе страны официально признали участие северокорейских военных в поддержке наступательных действий России. Они стремятся вернуть контроль над Курской областью.

Как добавляют в издании, расширение сотрудничества между Москвой и Пхеньяном базируется на межгосударственном договоре, подписанном в июне прошлого года. Соглашение предусматривает взаимную оборону.

Ранее сообщалось, что сотрудничество России и КНДР выходит за пределы военной сферы. Страны активно развивают торговые отношения, в частности Пхеньян поставляет Москве различные товары.