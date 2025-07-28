За логістичними даними, вони скоротяться з 242 000 тонн у 2022 році до 119 000 тонн до кінця 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Які запаси зброї має Росія?

Аналітик KSE Павло Шкуренко зазначає, що Росія зараз відправляє менше матеріалів на відновлення та ремонт, ніж можуть обробляти ремонтні станції. На його думку, це свідчить про виснаження ресурсів.

З 2022 року Кремль активно вводить у дію законсервовану техніку, включно з танками Т-72, Т-80 і навіть Т-54 1940-х років. Проте військовий аналітик Франц-Стефан Ґаді закликав не переоцінювати зниження поставок як ознаку втрати боєздатності, адже російські збройні сили витрачають значні кошти на створення нових запасів.

Водночас аналітика KSE також свідчить, що Росія стає дедалі залежнішою від зовнішніх постачальників. У 2024 році 52% вибухових матеріалів надійшли з регіону Находка – порту, який використовує Північна Корея. Натомість до війни поставок звідти не було взагалі. Загалом з КНДР до Росії відправили 250 000 тонн вантажів.

Залежність від Північної Кореї – це дивовижний контраст з образом самодостатності, який Росія намагається проєктувати,

– зазначив аналітик KSE Лукас Райзінгер.

Це підтверджує і заява очільника ГУР Кирила Буданова, який вказував, що 40% російських боєприпасів – північнокорейського походження. За даними Південної Кореї, КНДР вже поставила Росії 28 000 контейнерів із боєприпасами та ракетами.

Ґаді підозрює, що росіяни покладаються на північнокорейські боєприпаси, щоб підтримувати стабільний темп ударів по Україні та накопичувати високоякісні російські запаси для можливого конфлікту з НАТО".

Окрім цього, KSE також зафіксувала 13 000 тонн вибухівки, ймовірно отриманої з Ірану. Китай наразі офіційно не надає Росії летальної допомоги. Проте аналітика показує, що він став ключовим постачальником її оборонної промисловості.

Обсяги поставок з прикордонних регіонів Китаю до військових підприємств Росії подвоїлися до понад 3 мільйонів тонн з 2021 року. Райзінгер підсумовує, що Пекін постачає обладнання та компоненти, необхідні для підтримки функціонування військової машини Кремля.