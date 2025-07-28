По логистическим данным, они сократятся с 242 000 тонн в 2022 году до 119 000 тонн к концу 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Какие запасы оружия имеет Россия?

Аналитик KSE Павел Шкуренко отмечает, что Россия сейчас отправляет меньше материалов на восстановление и ремонт, чем могут обрабатывать ремонтные станции. По его мнению, это свидетельствует об истощении ресурсов.

С 2022 года Кремль активно вводит в действие законсервированную технику, включая танки Т-72, Т-80 и даже Т-54 1940-х годов. Однако военный аналитик Франц-Стефан Гади призвал не переоценивать снижение поставок как признак потери боеспособности, ведь российские вооруженные силы тратят значительные средства на создание новых запасов.

В то же время аналитика KSE также свидетельствует, что Россия становится все более зависимой от внешних поставщиков. В 2024 году 52% взрывчатых материалов поступили из региона Находка – порта, который использует Северная Корея. Зато до войны поставок оттуда не было вообще. Всего из КНДР в Россию отправили 250 000 тонн грузов.

Зависимость от Северной Кореи – это удивительный контраст с образом самодостаточности, который Россия пытается проектировать,

– отметил аналитик KSE Лукас Райзингер.

Это подтверждает и заявление главы ГУР Кирилла Буданова, который указывал, что 40% российских боеприпасов – северокорейского происхождения. По данным Южной Кореи, КНДР уже поставила России 28 000 контейнеров с боеприпасами и ракетами.

Гади подозревает, что россияне полагаются на северокорейские боеприпасы, чтобы поддерживать стабильный темп ударов по Украине и накапливать высококачественные российские запасы для возможного конфликта с НАТО".

Кроме этого, KSE также зафиксировала 13 000 тонн взрывчатки, вероятно полученной из Ирана. Китай пока официально не предоставляет России летальной помощи. Однако аналитика показывает, что он стал ключевым поставщиком ее оборонной промышленности.

Объемы поставок из приграничных регионов Китая на военные предприятия России удвоились до более 3 миллионов тонн с 2021 года. Райзингер заключает, что Пекин поставляет оборудование и компоненты, необходимые для поддержания функционирования военной машины Кремля.