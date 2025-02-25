Другую технику россияне имеют в большом количестве, хотя и снимают ее со складов. Кроме ослов, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Россия также имеет на вооружении верблюдов и лошадей.

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Какие задачи выполняют ослы в российской армии

В последнее время в составе российских войск появились новые "военные" – ослы. Это подтвердили даже пропагандистские российские СМИ. Это, с одной стороны, выглядит довольно иронично, но с другой – является признаком серьезных проблем в логистике противника. На приграничных территориях с Ближним Востоком в российских армиях можно увидеть даже верблюдов, а на севере – оленей и собак.

Это не отменяет от того, что в российской армии нет техники. К сожалению, она есть, и в больших объемах,

– отметил председатель Совета резервистов.

Кроме ослов, россияне используют солдат, которые выполняют роль гужевого транспорта. Они часто направляют их к передовым позициям с тяжелым боекомплектом, где те однозначно погибают, но доносят оружие ближе к позициям украинских военных для следующего захода штурмовиков.

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Хотя в российской армии есть значительное количество бронетехники и автотранспорта, существенную часть сейчас активно снимают со складов. Она используется для перевозки вражеского десанта, подвоза боеприпасов и выполнения боевых задач.

Появление в российских подразделениях гужевого транспорта – ослов, лошадей и верблюдов – свидетельствует об определенном кризисе как минимум логистического автотранспорта для подвоза боекомплекта,

– отметил Иван Тимочко.

Использование ослов, возможно, еще могут понять российские друзья в Африке, которые до сих пор используют боевых слонов, но отнюдь не цивилизованный мир.