Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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Как КНДР помогает России?

В издании ссылаются на комментарий Управления военной разведки Южной Кореи на запрос одного из членов парламента страны от оппозиции. Там говорится, что по состоянию на сейчас КНДР, вероятно, поставила около 28 000 контейнеров с оружием и боеприпасами.

Если считать в пересчете на отдельные 152-миллиметровые снаряды, количество переданных снарядов, вероятно, превысило 12 миллионов,

– объяснили разведчики Южной Кореи.

Журналисты напомнили, что с октября 2024 года КНДР передала России как обычное вооружение, так и примерно 13 000 военнослужащих для поддержки вооруженной агрессии Москвы.

Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска в Россию в июле или августе. Российские СМИ сообщают, что КНДР должна направить в Курскую область 5 000 военных строителей и 1 000 саперов для участия в восстановительных работах.