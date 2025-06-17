Они будут участвовать в восстановлении области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медузу".

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Что известно об усилении сотрудничества между Россией и КНДР

Шойгу посетил Северную Корею уже второй раз с начала июня. По данным Yonhap, на этот раз он приехал со специальной миссией, которую ему поручил российский диктатор Владимир Путин. Однако российская сторона не уточняет содержание поручения.

Впрочем, стоит заметить, что этот визит российского чиновника состоялся на фоне празднования Москвой и Пхеньяном первой годовщины подписания Путиным и Ким Чен Ыном договора о так называемом "всестороннем стратегическом партнерстве", после которого КНДР начала передавать России вооружение и направила свои войска для участия в боевых действиях против Украины.

После переговоров с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном Шойгу объявил, что КНДР направит в Курскую область тысячу саперов и 5 тысяч строителей для участия в ее восстановлении.

Также он заявил, что Россия и Северная Корея приняли решение "об увековечении подвига солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях" против Украины.

Кроме этого, как сообщает "Медуза", федеральный оператор российской почтовой связи "Почта России" запустил отправку посылок в КНДР. В компании объяснили свое решение и заявили, что Северная Корея якобы является "важным стратегическим партнером России" и "перспективным направлением для бизнеса самого разнообразного профиля".

Заметим, что все посылки сначала будут отправляться во Владивосток, откуда их самолетом доставят в Северную Корею. Отправления обещают доставлять за 15 календарных дней.