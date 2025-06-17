Вони братимуть участь у відновлені області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Медузу".

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Що відомо про посилення співпраці між Росією та КНДР

Шойгу відвідав Північну Корею вже вдруге з початку червня. За даними Yonhap, цього разу він приїхав зі спеціальною місією, яку йому доручив російський диктатор Владімір Путін. Проте російська сторона не уточнює зміст доручення.

Втім, варто зауважити, що цей візит російського посадовця відбувся на тлі відзначення Москвою і Пхеньяном першої річниці підписання Путіним і Кім Чен Ином договору про так зване "всебічне стратегічне партнерство", після якого КНДР почала передавати Росії озброєння та направила свої війська для участі у бойових діях проти України.

Після переговорів з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином Шойгу оголосив, що КНДР направить до Курської області тисячу саперів і 5 тисяч будівельників для участі в її відновлені.

Також він заявив, що Росія та Північна Корея ухвалили рішення "про увічнення подвигу солдатів Корейської народної армії, які брали участь у бойових діях" проти України.

Окрім цього, як повідомляє "Медуза", федеральний оператор російського поштового зв’язку "Пошта Росії" запустив відправлення посилок до КНДР. У компанії пояснили своє рішення та заявили, що Північна Корея нібито є "важливим стратегічним партнером Росії" та "перспективним напрямком для бізнесу найрізноманітнішого профілю".

Зауважимо, що усі посилки спочатку відправлятимуться до Владивостока, звідки їх літаком доставлять до Північної Кореї. Відправлення обіцяють доставляти за 15 календарних днів.