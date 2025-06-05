Повідомляє 24 Канал з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

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Що відомо про зустріч Кім Чен Ина та Шойгу

Під час переговорів у Пхеньяні Кім Чен Ин і Шойгу обговорили низку важливих питань для захисту спільних інтересів та поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. Сторони також обмінялися думками щодо ситуації навколо так званої "української кризи".

Кім Чен Ин підтвердив, що уряд КНДР і надалі беззастережно підтримуватиме позицію Росії та її зовнішню політику з усіх ключових міжнародних питань, включаючи українське питання, і відповідально дотримуватиметься статей договору про стратегічне партнерство між КНДР та Росією,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, Кім висловив упевненість у перемозі Росії, назвавши її війну "справедливою священною справою захисту суверенітету держави, територіальної цілісності та інтересів безпеки".

Також північнокорейський лідер побажав російському народу "вічної перемоги, процвітання та щастя".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що КНДР відправляє своїх спеціалістів на підприємства ВПК Росії. Водночас зі свого боку росіяни передають до Північної Кореї ракетні та космічні технології.