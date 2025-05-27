Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає 24 Канал. Він також розповів про масштаби постачань північнокорейської техніки до країни-агресорки.

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Співпраця в галузі ВПК

За словами Іващенка, минулого року Пхеньян надіслав до Росії 13,8 тисячі своїх робітників – для сільського господарства, будівництва будинків і доріг тощо. Окрім того, відомо про спеціалістів для оборонних підприємств.

Ми знаємо, що Північна Корея почала постачати до Росії спеціалістів з відповідною освітою для підприємств ВПК, зокрема, літакобудування,

– зазначив Іващенко.

Зі свого боку росіяни передають КНДР ракетні та космічні технології, ймовірно, й такі, що стосуються ядерної зброї або її вдосконалення.

Нагадаємо, за рік країна-агресорка виробляє близько 3 мільйонів снарядів 122-го та 152-го калібру, тоді як ще 2,5 – 3 мільйони бере у КНДР.

Окрім того, відомо про постачання 120 одиниць північнокорейських самохідних артилерійських установок 170-го калібру М1989 Koksan і 120 одиниць реактивних систем залпового вогню М1991 240-го калібру.