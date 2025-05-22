Таку інформацію розповів полковник ЗСУ у відставці Дмитро Кім, який брав участь в Курській операції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Korea JoongAng Daily.

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Що відомо про страти північнокорейських військових

Дмитро Кім розповів, що українські військові натрапили на те, що спочатку здавалося сценами групових самогубства, проте згодом внаслідок розслідування з'ясувалося, що вони не були добровільними.

За його словами, командири північнокорейських підрозділів, опинившись в оточенні Сил оборони, самі вбивали своїх підлеглих, після чого накладали руки на себе, щоб не дати усім потрапити в полон.

Вони (солдати КНДР – 24 Канал) не мають професійного досвіду чи технічних навичок, але борються до кінця, щоб уникнути полону. Вони покладаються виключно на душевну силу,

– додав військовий.

До слова, наприкінці квітня південнокорейська розвідка повідомила, що близько 600 північнокорейських військових загинули у війні Росії проти України, загальні втрати КНДР становлять понад 4,7 тисячі осіб.