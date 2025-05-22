Такую информацию рассказал полковник ВСУ в отставке Дмитрий Ким, который участвовал в Курской операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Korea JoongAng Daily.

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Что известно о казнях северокорейских военных

Дмитрий Ким рассказал, что украинские военные наткнулись на то, что сначала казалось сценами групповых самоубийства, однако впоследствии в результате расследования выяснилось, что они не были добровольными.

По его словам, командиры северокорейских подразделений, оказавшись в окружении Сил обороны, сами убивали своих подчиненных, после чего накладывали руки на себя, чтобы не дать всем попасть в плен.

Они (солдаты КНДР – 24 Канал) не имеют профессионального опыта или технических навыков, но борются до конца, чтобы избежать плена. Они полагаются исключительно на душевную силу,

– добавил военный.

К слову, в конце апреля южнокорейская разведка сообщила, что около 600 северокорейских военных погибли в войне России против Украины, общие потери КНДР составляют более 4,7 тысяч человек.