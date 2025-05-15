OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что присутствие украинских войск на Курщине значительно уменьшилось, однако небольшие группировки там все же есть. Их целью является сдерживать как можно большее количество россиян там, чтобы они не продвигались на Донбассе, Луганщине или юге нашего государства.

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Готовит ли Россия наступление на Сумы

Виталий Кононученко отметил, что Силы обороны пытаются делать все, чтобы россияне должны были держать на своей территории значительную часть сил, в том числе и северокорейцев, которые недавно показывали свои тренировки в Курской области.

Россияне находятся в нескольких селах Сумской области вдоль границы, но это присутствие, как и наше (на территории России – 24 Канал), ограничивается несколькими километрами за государственной границей,

– сказал он.

Украинские бригады, которые находятся на Сумщине прилагают максимально усилий для того, чтобы сформировать эффективную зону поражения, чтобы исключить штурм россиян в сторону Сум или других крупных городов Украины.

Россияне пытаются атаковать, но не теми силами, которые могли бы привести к захвату серьезных территорий. Мы понимаем, что ни о каком походе на Сумы, о котором говорили в марте – апреле (2025 года – 24 Канал), сейчас не говорится,

– отметил военный обозреватель.

Он считает, что россиянам нет смысла перемещать серьезное количество собственных сил для наступления на город, ведь там уже сформирован определенный паритет Сил обороны. Для прорыва врагу потребуется преимущество в 3 – 5 раз, а стратегической цели в этом нет.

Стоит добавить, что Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре заявил, что Россия продолжает наступательные действия по всей линии фронта, особенно активизировавшись на Сумском направлении, где сосредоточила более 67 тысяч военных. Он подчеркнул, что Украина контролирует ситуацию и реагирует на действия противника, который постоянно перегруппировывается. Между тем российская армия уже фактически начала летнее наступление, несмотря на заявления о готовности к миру.