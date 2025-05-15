OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, що присутність українських військ на Курщині значно зменшилась, проте невеликі угруповання там все ж є. Їхньою метою є стримувати якомога більшу кількість росіян там, щоб вони не просувались на Донбасі, Луганщині чи півдні нашої держави.

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Чи готує Росія наступ на Суми

Віталій Кононученко зауважив, що Сили оборони намагаються робити все, щоб росіяни мусили тримати на своїй території значну частину сил, зокрема і північнокорейців, які недавно показували свої тренування у Курській області.

Росіяни перебувають у кількох селах Сумської області вздовж кордону, але ця присутність, як і наша (на території Росії – 24 Канал), обмежується кількома кілометрами за державним кордоном,

– сказав він.

Українські бригади, які перебувають на Сумщині докладають максимально зусиль для того, щоб сформувати ефективну зону ураження, аби унеможливити штурм росіян у бік Сум чи інших великих міст України.

Росіяни намагаються атакувати, але не тими силами, які могли б привести до захоплення серйозних територій. Ми розуміємо, що ні про який похід на Суми, про який говорили у березні – квітні (2025 року – 24 Канал), зараз не мовиться,

– зауважив військовий оглядач.

Він вважає, що росіянам немає сенсу переміщати серйозну кількість власних сил для наступу на місто, адже там вже сформований певний паритет Сил оборони. Для прориву ворогу буде потрібна перевага у 3 – 5 разів, а стратегічної мети у цьому немає.

Варто додати, що Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі заявив, що Росія продовжує наступальні дії по всій лінії фронту, особливо активізувавшись на Сумському напрямку, де зосередила понад 67 тисяч військових. Він наголосив, що Україна контролює ситуацію й реагує на дії противника, який постійно перегруповується. Тим часом російська армія вже фактично розпочала літній наступ, попри заяви про готовність до миру.