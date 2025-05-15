Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського в Анкарі в четвер, 15 травня. Раніше там завершилася його зустріч з Реджепом Ердоганом.

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Що заявив Зеленський

За словами українського президента, усі сторони мають демонструвати налаштованість на діалог, а перший крок для цього – припинення бойових дій.

Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп, без лідерів – немає запитань. Можна не зустрічатися,

– сказав Зеленський.

Він відправив на переговори в Стамбулі делегацію, яку очолить український міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії відкинув пропозицію про припинення бойових дій, запропоновану Україною, США та Європою. За словами Сєргєя Лаврова, припинення вогню нібито потрібно Києву для підготовки до продовження бойових дій.