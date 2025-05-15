Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского в Анкаре в четверг, 15 мая. Ранее там завершилась его встреча с Реджепом Эрдоганом.
Смотрите также Зеленский встречается с Эрдоганом: последние новости с визита Президента Украины в Турцию
Что заявил Зеленский
По словам украинского президента, все стороны должны демонстрировать настроенность на диалог, а первый шаг для этого – прекращение боевых действий.
Если безусловное прекращение огня возможно сегодня сделать на уровне технических групп, без лидеров – нет вопросов. Можно не встречаться,
– сказал Зеленский.
Он отправил на переговоры в Стамбуле делегацию, которую возглавит украинский министр обороны Рустем Умеров.
Напомним, министр иностранных дел России отверг предложение о прекращении боевых действий, предложенное Украиной, США и Европой. По словам Сергея Лаврова, прекращение огня якобы нужно Киеву для подготовки к продолжению боевых действий.