Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала о ходе переговоров в Турции. Пока продолжается встреча Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом, Дональд Трамп выступил с новым заявлением.

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Что происходит в Анкаре

Он сказал, что не ожидает серьезных результатов в ближайшее время – так же, как и прибытия Путина в Турцию.

Ничего не произойдет, пока мы с Владимиром Путиным не встретимся. Я не разочарован российской делегацией в Стамбуле. Я ничего о ней не знаю,

– сказал Трамп.

Впрочем, ранее он заявлял, что 16 мая таки планирует прибыть в Стамбул, чтобы встретиться с Путиным – если тот решится приехать.

Украина так или иначе должна будет среагировать на встречу в Стамбуле. И вполне логично, если нашу делегацию будут представлять чиновники соответствующего уровня – заместители министров или представители профильных ведомств,

– отметила Андриана Кучер.

Она добавила, что партнеры Украины настаивали: не стоит игнорировать эту встречу, чтобы Россия не использовала это как доказательство якобы нежелания Украины договариваться.



Похоже, что и американцы не имеют особых ожиданий. В неформальных разговорах отмечают: делегация со стороны России – несерьезная. Это показывает истинное отношение Кремля к переговорам,

– сказала Кучер.

После встречи делегаций низшего уровня, возможно, уже завтра состоится новая – между украинской и американской сторонами, чтобы зафиксировать отсутствие результатов.

Становится очевидно: Россия не стремится к дипломатии. Накануне в Кремле уже не скрывали, что хотят вернуться к протоколу 2022 года, который фактически предусматривает капитуляцию Украины – неприемлемую для всех участников процесса,

– добавила Кучер.

Несмотря на это, Украина пытается получить максимум от встреч в Турции. Президент Зеленский прибыл в Анкару еще в полдень. Также здесь находятся министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, представители разведки и другие. Это подтверждает готовность Украины говорить на разных уровнях.

Какие решения могут быть приняты в Турции

Зеленский заявил, что Украина поддерживает связь с США, и предположил, что американцы также будут в Турции на высоком уровне.

"Об уровне российской делегации мне пока ничего не известно. Но то, что мы видим, похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что делать после разговора с Эрдоганом. Впереди несколько часов важного разговора и важных решений. Должны понять, кто в российской делегации, какие они имеют полномочия, способны ли они что-то решать. Потому что всем известно, кто на самом деле принимает решения в России", – сказал президент.

Украина готова, если переговоры таки состоятся, говорить о 30-дневном прекращении огня – полное и безусловное – чтобы дать шанс дипломатии. Также планируется обсуждение обмена пленными по формуле "всех на всех".

В Анкаре ждут пресс-конференции Зеленского. Уже в ближайшее время станет понятно, какой будет реакция Украины на российскую делегацию. Украина в очередной раз доказывает, что не является и не была препятствием для мира.

Это действительно решающая неделя для наших мирных усилий. Мы приближаемся к границе, когда мир должен усилить давление на Россию, чтобы остановить войну. Агрессор должен понять последствия своих действий, особенно когда откровенно презирает мирные инициативы. Приезд президента США стал бы большим достижением. Но для этого должны сложиться соответствующие условия,

– заявил Сибига.

Накануне он встретился в Турции с госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом – одним из соавторов законопроекта о жестких санкциях против России, включая вторичные пошлины для стран, которые будут покупать российские энергоносители.

В МИД Украины говорят: эти встречи – четкий сигнал агрессору, какие вопросы стоят на повестке дня и в каком направлении движутся союзники, если Россия не будет воспринимать дипломатические усилия всерьез.

Из кулуарных разговоров можно услышать: американцы также не относятся серьезно к российской делегации. Наши партнеры даже шутят, что не могут выговорить фамилию самого Владимира Мединского. Не знают, кто он, хорошо понимают – его уровень не позволяет вести серьезные переговоры,

– подытожила Кучер.

Ранее Зеленский отметил: эта делегация точно не способна решить ключевые вопросы мирного урегулирования. И, конце концов, окончательные решения в России принимает только один человек.

В целом Украину в Турции принимают тепло. Для Анкары это – дипломатическая победа. Они готовятся принять американскую делегацию на высоком уровне. Однако переговоры еще не начались.