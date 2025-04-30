Соответствующую информацию рассказал южнокорейский законодатель, ссылаясь на разведывательные данные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Yonhap.

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Какие потери в КНДР

По данным Reuters, из общей численности в 15 тысяч личного состава погибли ориентировочно 600 северокорейских военнослужащих, воюя на стороне России.

Сейчас потери северокорейских войск оцениваются примерно в 4700 человек, включая примерно 600 погибших,

– заявил южнокорейский депутат Ли Сон Квон.

По его словам, с начала 2025 года в Северную Корею вернули около 2 тысяч солдат, которых сейчас удерживают в изоляции в Пхеньяне и других местах в КНДР.

"Насколько я понимаю, тела павших солдат были кремированы на месте в Курской области России, прежде чем их перевезли обратно в КНДР", – рассказал Ли Сон Квон.

Согласно обнародованной информации, военные КНДР продемонстрировали признаки улучшения боевых возможностей. Развертывание новой группы пока не фиксируют.

Напомним, недавно в Украине отметили, что мир должен усилить давление на Россию, потому что углубление сотрудничества между Путиным и Ким Чен Ыном является угрозой для всех.