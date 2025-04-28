Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя МИД Георгия Тихого.

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В МИД отреагировали на заявления КНДР

Георгий Тихий заявил, что признание участия северокорейских войск в боях против Украины было "очень показательным", ведь ранее власти России и КНДР это отрицали.

Это еще раз подчеркивает, что обоим режимам – Путина и Ким Чен Ына – нельзя доверять. Их словам нельзя верить,

– подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что углубление военного сотрудничества России и КНДР является угрозой не только для Украины, но и Европы в целом и Индо-Тихоокеанского региона и Корейского полуострова.

Георгий Тихий также рассказал, что когда Россия больше года назад начала использовать северокорейские баллистические ракеты, они были очень неточными. Однако теперь ситуация изменилась: все из-за того, что оккупанты испытывают их на Украине и делают более эффективными.

Украина призывает усилить международное давление на режимы в Москве и Пхеньяне.

Международное сообщество имеет больше инструментов, чтобы давить на эти режимы и не дать им доступа, например, к западным технологиям,

– добавил Тихий.

Напомним, 28 апреля Северная Корея впервые официально подтвердила, что отправила войска в поддержку России в войне против Украины. Отмечается, что отправка войск была осуществлена "по приказу" лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.