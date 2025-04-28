Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.

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В МЗС відреагували на заяви КНДР

Георгій Тихий заявив, що визнання участі північнокорейських військ у боях проти України було "дуже показовим", адже раніше влада Росії та КНДР це заперечувала.

Це ще раз підкреслює, що обом режимам – Путіна і Кім Чен Ина – не можна довіряти. Їхнім словам не можна вірити,

– наголосив речник МЗС.

Він підкреслив, що поглиблення військової співпраці Росії та КНДР є загрозою не лише для України, а й Європи загалом та Індо-Тихоокеанського регіону та Корейського півострова.

Георгій Тихий також розповів, що коли Росія більше року тому почала використовувати північнокорейські балістичні ракети, вони були дуже неточними. Однак тепер ситуація змінилася: все через те, що окупанти випробовують їх на Україні і роблять більш ефективними.

Україна закликає посилити міжнародний тиск на режими в Москві та Пхеньяні.

Міжнародна спільнота має більше інструментів, щоб тиснути на ці режими і не дати їм доступу, наприклад, до західних технологій,

– додав Тихий.

Нагадаємо, 28 квітня Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що відправила війська на підтримку Росії у війні проти України. Зазначається, що відправлення військ було здійснене "за наказом" лідера КНДР Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.