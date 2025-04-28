Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Як готували солдатів КНДР до війни проти України

Російський генштаб провів для північнокорейських військових своєрідний вишкіл, де найманці готувалися до бойових дій. Після залучення солдатів КНДР до боїв у Курській області військове командування Росії визнало, що рішення про співпрацю з країною додало армії ефективності.

Війська КНДР готувалися до війни проти України / Скриншоти з відео

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що участь його військових у війні проти України є "священною місією". Саме він наказав відправити військових до Росії в межах договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Натомість у разі потреби Росія зможе надати військову допомогу Північній Кореї.

Нагадаємо, Росія визнала участь військ КНДР у бойових діях проти України в Курській області ще 26 квітня. Хоча ще в січні Збройні Сили України взяли в полон двох поранених солдатів з Північної Кореї. А перших солдатів КНДР українські військові ліквідували в грудні 2024 року. Це свідчить про те, що найманці воюють на боці Росії давно.

Вишкіл для північнокорейських військових: дивіться відео

У США відреагували на участь військ КНДР у війні проти України

Сполучені Штати закликали Північну Корею припинити розгортання військ у Росії, зазначивши, що це порушує резолюції Ради Безпеки ООН. Вона забороняє отримання військової підготовки та допомоги від КНДР або надання такої підтримки країні. Однак Росія має свої домовленості з Північною Кореєю, згідно з якими й діє.