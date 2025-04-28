Там заявили, що КНДР та інші треті країни, які беруть участь у російсько-українській війні, несуть відповідальність за неї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap News Agency.

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Що заявили у Держдепі США про участь КНДР у війні проти України

Речник Держдепу Сполучених Штатів закликав Північну Корею припинити розгортання своїх військ у Росії. Тоді як Кремль попросив не надавати будь-яку підтримку у відповідь Пхеньяну.

Ми продовжуємо бути стурбовані прямою залученістю КНДР у війну. Розгортання її військових сил у Росії та будь-яка підтримка, що надається Москвою КНДР у відповідь, повинні припинитися,

– заявив чиновник.

Цю заяву у Держдепі США зробили через кілька годин після того, як офіційне Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA) повідомило, що Центральна військова комісія правлячої партії Північної Кореї підтвердила розгортання військ країни для підтримки війни Росії проти України. Зауважимо, що тоді КНДР вперше визнала свою участь у війні.