Там заявили, что КНДР и другие третьи страны, которые участвуют в российско-украинской войне, несут ответственность за нее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News Agency.

Смотрите также На фоне победных заявлений Кремля Генштаб ошеломил потерями России и КНДР на Курщине

Что заявили в Госдепе США об участии КНДР в войне против Украины

Представитель Госдепа Соединенных Штатов призвал Северную Корею прекратить развертывание своих войск в России. Тогда как Кремль попросил не оказывать какую-либо поддержку в ответ Пхеньяну.

Мы продолжаем быть обеспокоены прямой вовлеченностью КНДР в войну. Развертывание ее военных сил в России и любая поддержка, предоставляемая Москвой КНДР в ответ, должны прекратиться,

– заявил чиновник.

Это заявление в Госдепе США сделали через несколько часов после того, как официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA) сообщило, что Центральная военная комиссия правящей партии Северной Кореи подтвердила развертывание войск страны для поддержки войны России против Украины. Заметим, что тогда КНДР впервые признала свое участие в войне.