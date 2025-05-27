Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає 24 Канал. Він схарактеризував масштаби постачань і проблеми з виробництвом власної техніки країни-агресорки.

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Що КНДР постачає Росії

За словами Іващенка, 80% російської військової техніки є старою, зі зниженими характеристиками. Вона знята зі зберігання, відремонтована та відправлена на фронт. Натомість лише 20% – новітні системи. У Росії складно з електронікою і спецхімією.

За рік країна-агресорка виробляє близько 3 мільйонів снарядів 122-го та 152-го калібру, тоді як ще 2,5 – 3 мільйони беруть у КНДР.

Окрім того, відомо про постачання 120 одиниць північнокорейських самохідних артилерійських установок 170-го калібру М1989 Koksan і 120 одиниць реактивних систем залпового вогню М1991 240-го калібру.

Як розраховуються росіяни

Вони (росіяни – 24 Канал) передають їм ракетні та космічні технології. Ми не виключаємо, що це можуть бути й технології, які стосуються ядерної зброї або її вдосконалення,

– сказав Іващенко.

Зі свого боку Північна Корея почала постачати до Росії спеціалістів з відповідною освітою для підприємств ВПК, зокрема літакобудування, та робочу силу для сільського господарства, будівництва будинків і доріг.

Минулого року Пхеньян надіслав до Росії 13,8 тисячі своїх робітників.

Нагадаємо, Верховна Рада України зареєструвала проєкт постанови про визнання КНДР державою-агресоркою через підтримку російського вторгнення.

Згідно з аналітичними даними Південнокорейського інституту оборонного аналізу (KIDA), за останні 20 місяців КНДР передала Кремлю щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, а також ракети, гаубиці та іншу техніку. Завдяки цьому Північна Корея могла заробити понад 20 мільярдів доларів.