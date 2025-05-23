Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер пояснив у розмові з 24 Каналом, що на саміті Північноатлантичного Альянсу в Гаазі обговорюватимуться та узгоджуватимуться питання, пов'язані з військовими витратами його країн-учасників. Також лідери країн НАТО обговорять на саміті військову допомогу Україні та підтримку від союзників, доки в країні триває війна.

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Це незадовільна ситуація

Тернер нагадав, що на сьогодні союзники НАТО щорічно виділяють щонайменше 2% власного національного валового продукту на потреби оборони. Водночас на саміті в Гаазі, який відбудеться 24 – 26 червня, цей показник планується суттєво підвищити.

Також має бути узгоджений новий орієнтир щодо витрат на оборону, що включатиме підвищення стійкості та розвиток відповідної інфраструктури. У такий спосіб, за його словами, союзники по НАТО, за виключенням США, витрачають на оборону приблизно пів трильйона доларів на рік.

Проте значне підвищення цього показника може додати декілька сотень мільярдів доларів щорічно. Це принципово посилить оборонний потенціал Альянсу,

– зауважив старший представник НАТО в Україні.

Європейський Союз, за його словами, висловлював наміри використати свої фінансові інструменти для забезпечення витрат ще на близько 800 мільйонів євро. Ці великі суми грошей, зокрема, дозволять у довгостроковій перспективі продовжувати надійну та послідовну підтримку України в її боротьбі за безпеку.

Генеральний секретар НАТО неодноразово заявляв про необхідність значного підвищення обсягів виробництва в оборонній промисловості та активного впровадження інноваційних технологій.

Такі кроки, відзначив він, набувають особливого значення на тлі того факту, що Росія за три місяці виробляє стільки боєприпасів, скільки країни НАТО впродовж цілого року.

Це незадовільна ситуація і її потрібно покращувати. Це безпосередньо пов'язано з тим, що відбувається в Україні. Тому що українські виробничі потужності, за моїми оцінками, зросли з приблизно 1 мільярда доларів, які були три роки тому, до 35 мільярдів доларів – у 2025 році,

– наголосив Патрік Тернер.

Тому тісна і постійна співпраця між Україною та союзниками у сфері оборонної промисловості, на його думку, принесе значну та довготривалу користь обом сторонам. Це сприятиме зміцненню їхніх оборонних можливостей і підвищенню загальної безпеки.

Нагадаємо, що за даними аналітичного центру RUSI, станом на травень 2022 року російський ВПК налічував 1 400 підприємств, переважно державної власності. У 2025 році кількість персоналу оборонної сфери Росії складає аж 4,5 мільйона осіб.

Росіяни, на думку журналістів, хоч і не створювали нову промислову базу для війни проти України, однак вчасно ухваливши рішення щодо "переведення на воєнні рейки" наявної промисловості, змогли отримати ресурсну перевагу над цивілізованим світом.