Видання Forbes пише, що російський військово-промисловий комплекс продовжує випускати значну кількість озброєння. Зокрема, виробництво крилатих ракет "Калібр" та дронів "Шахед-136" не припиняється. Вони становлять потенційну загрозу для України.

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Темпи виробництва зброї Кремлем

Згідно з оцінками експертів, щомісячні темпи виробництва ракет у Росії сягають від 132 до 171 одиниці, а вартість такого виробництва – близько 1,1 мільярда.

Це приблизно відповідає кількості ракет, випущених по Україні під час одного з масованих ударів.

Москва має в запасах 350 "Калібрів" та продовжує випускати від 30 до 40 нових ракет щомісяця. Також у військових арсеналах перебуває 55 ракет типу "Кинджал" з можливістю виробництва до 6 одиниць на місяць.

Зверніть увагу! Виробництво дронів "Шахед" у Росії, ймовірно, становить понад 500 одиниць щомісяця. Це обходиться у приблизно 100 мільйонів доларів. Наразі у запасах ворога є 200 одиниць дронів.

Аналітики доповнили свою статтю інфографікою, яка наочно демонструє обсяги виробництва та запаси різних типів озброєнь у державі-агресорі.



Виробництво зброї у Росії / Інфографіка Forbes

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Водночас Москва планує у 2024 році випустити 224 ракети Х-32 та продовжує розробку нових типів озброєнь, зокрема важкі морські дрони "Визир", якими можна керуватися штучним інтелектом.