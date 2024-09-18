Издание Forbes пишет, что российский военно-промышленный комплекс продолжает выпускать значительное количество вооружения. В частности, производство крылатых ракет "Калибр" и дронов "Шахед-136" не прекращается. Они представляют потенциальную угрозу для Украины.
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Темпы производства оружия Кремлем
Согласно оценкам экспертов, ежемесячные темпы производства ракет в России достигают от 132 до 171 единицы, а стоимость такого производства – около 1,1 миллиарда.
Это примерно соответствует количеству ракет, выпущенных по Украине во время одного из массированных ударов.
Москва имеет в запасах 350 "Калибров" и продолжает выпускать от 30 до 40 новых ракет ежемесячно. Также в военных арсеналах находится 55 ракет типа "Кинжал" с возможностью производства до 6 единиц в месяц.
Аналитики дополнили свою статью инфографикой, которая наглядно демонстрирует объемы производства и запасы различных типов вооружений в государстве-агрессоре.
Производство оружия в России / Инфографика Forbes
В то же время Москва планирует в 2024 году выпустить 224 ракеты Х-32 и продолжает разработку новых типов вооружений, в частности тяжелые морские дроны "Визир", которыми можно управлять с помощью искусственного интеллекта.
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Напомним, что аналитики Института изучения войны писали, как Россия продолжает наращивать свои военные мощности, существенно увеличивая изготовление танков, бронемашин и другого оружия. По словам экспертов, производство танков выросло на 215%, бронированных машин – на 141%, а артиллерийских орудий – на 149%.
Как отмечают в ISW, около 80% вооруженной индустрии по танкам и бронемашинам базируется на обновлении старых советских корпусов. В общем немало больших цифр можно объяснить тем, что россияне не производят полностью новую технику с нуля, а интенсивно обновляют старую.