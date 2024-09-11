Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 10 вересня з посиланням на дослідження Німецького Інституту світової економіки в Кілі.

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Збройна індустрія в Росії росте

Експерти припускають, що виснаження запасів зброї та обладнання не матимуть суттєвого впливу на майбутнє виробництво оборонно-промислового комплексу Росії. Власне, завдяки тому, що Москві вдалось наростити потужності.

У період між останнім кварталом 2022 року та другим кварталом 2024 року Росія збільшила виробництво:

танків на 215% – зі 123 до 387 одиниць за квартал;

броньованих машин на 141% – з 585 до 1 409 одиниць за квартал;

артилерійських гармат на 149% – з 45 до 112 одиниць за квартал;

систем ППО малої дальності на 200% – з 9 до 38 одиниць за квартал;

систем ППО середньої та великої дальності на 100% – з 6 до 12 одиниць за квартал;

баражувальних боєприпасів "Ланцет" на 475% – з 93 до 535 одиниць за квартал.

Певні цифри можна пояснити тим, що росіяни не виробляють повністю нову техніку з нуля, а інтенсивно оновлюють стару.

80% виробництва броньованих машин і танків Росії наразі є результатом модернізації наявних корпусів зі старих запасів, а не виробництвом нової техніки,

– уточнюють аналітики.

Водночас експерти попереджають, що зниження виробництва бронетехніки в Росії може й не відбутися найближчим часом після того, як наявні запаси старої зброї закінчаться.

Темпи виробництва бронетехніки в Росії, ймовірно, почнуть знижуватися лише з 2026 року. Хоч і Кремль вичерпує свої запаси радянської епохи, але планує відкривати нові виробничі лінії найближчими роками.

Зверніть увагу! За оцінками фахівців, Росія після 2026 року зможе виробляти 350 сучасних танків на рік, навіть якщо не відкриє додаткових виробничих ліній.

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Інститут попереджає, що Москва працює над збільшенням внутрішнього виробництва "тилових систем". Йдеться про артилерію та ППО, аби зменшити свою залежність від наявних запасів.

Водночас відомо, що російські війська наразі випускають 10 тисяч снарядів на день. Вочевидь, це пов'язано з постачанням артилерійських боєприпасів з Північної Кореї, які забезпечили для Росії значний надлишок такої зброї.