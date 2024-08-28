Про це заявив південнокорейський депутат з посиланням на звіт військової розвідки. За його словами, у відповідних контейнерах могло бути 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських боєприпасів.
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Кремль та КНДР посилюють співпрацю
Розвідка Південної Кореї фіксує ознаки передачі озброєння Росії з боку КНДР від початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року.
Щоб підготуватися до затяжної війни з Україною, Росія вирішила офіційно використовувати Північну Корею як базу для постачання зброї та боєприпасів,
– вказано в джерелі.
Згідно з останніми даними, фіксують двократне збільшення постачань, порівняно з періодом піврічної давнини, коли повідомляли що Північна Корея відправила до Росії близько 6 700 контейнерів з озброєнням.
З-поміж іншого, існує підозра, що Північна Корея могла постачати російській армії:
- 122-міліметрові артснаряди;
- протитанкові ракети;
- мобільні зенітні ракети.
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Вочевидь, така підтримка не є безкорисною. В обмін на зброю Кремль, ймовірно, надає Північній Кореї технологічну допомогу у програмах розробки ракет та шпигунських супутників.