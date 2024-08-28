Об этом заявил южнокорейский депутат со ссылкой на отчет военной разведки. По его словам, в соответствующих контейнерах могло быть 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

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Кремль и КНДР усиливают сотрудничество

Разведка Южной Кореи фиксирует признаки передачи вооружения России со стороны КНДР с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.

Чтобы подготовиться к затяжной войне с Украиной, Россия решила официально использовать Северную Корею как базу для поставки оружия и боеприпасов,

– указано в источнике.

Согласно последним данным, фиксируют двукратное увеличение поставок, по сравнению с периодом полугодовой давности, когда сообщали что Северная Корея отправила в Россию около 6 700 контейнеров с вооружением.

Обратите внимание! Южная Корея совместно с США следит за возможностью передачи КНДР ракет в Россию. Разведка, в частности, анализирует оружие, что Москва применяет против Украины, и его характеристики.

Среди прочего, существует подозрение, что Северная Корея могла поставлять российской армии:

122-миллиметровые артснаряды;

противотанковые ракеты;

мобильные зенитные ракеты.

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Очевидно, такая поддержка не является бескорыстной. В обмен на оружие Кремль, вероятно, предоставляет Северной Корее технологическую помощь в программах разработки ракет и шпионских спутников.